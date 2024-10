Sem Dexter, Fortaleza BC visita Pato Basquete e busca reabilitação no NBB

O ala Dexter McClanahan sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e seguirá um protocolo de “tratamento conservador com fisioterapia e fortalecimento muscular”, conforme divulgado em nota oficial do clube.

Na última partida, o Carcalaion foi derrotado pelo União Corinthians-RS, no Centro de Formação Olímpica (CFO), por 79 a 70. Além do revés, o Fortaleza BC também teve outra baixa importante.

O Fortaleza Basquete Cearense volta a jogar pelo NBB nesta terça-feira, 22, às 19h30min, contra o Pato Basquete-PR, no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), pela terceira rodada do campeonato.

"(Dexter) É um jogador importante para a equipe, mas a gente também tem a volta do Sebastian (Orresta), do Gabriel, que são jogadores também importantes. Uma equipe se faz assim, uma união de forças. A gente perde um jogador, mas recuperamos dois e é assim que a gente espera conseguir a vitória", disse o técnico Flávio Espiga, que cumpre o último dos três jogos de suspensão e não poderá comandar o Carcalaion.

Dexter foi o cestinha do Fortaleza BC em 2023/2024 e começou bem a temporada 2024/25, fazendo 15 pontos na vitória por 76 a 68 sobre o Caxias do Sul, na estreia da atual temporada do NBB.

Com uma vitória e duas derrotas, o Pato Basquete está atualmente em 15º colocado no NBB, enquanto o Tricolor está em sétimo, com um triunfo e uma derrota. Na temporada passada, o Carcalaion chegou até as quartas de final do playoff, mas caiu para o Flamengo. Já o time paranaense foi eliminado nas oitavas pelo Bauru.

Na última vez em que mediram forças, na 18ª rodada do NBB 23/24, o Carcalaion levou a melhor sobre o Pato pelo placar de 90 a 69, com destaque para o pivô Eden Ewing, que foi o cestinha da partida com 16 pontos e sete rebotes em 32 minutos jogados.