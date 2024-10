Geraldo Luciano comenta sobre SAFs e cita projetos de Fortaleza e Ferroviário

O executivo Geraldo Luciano comentou, em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 17, sobre os projetos de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Brasil, especialmente no Estado, visto que Fortaleza e, mais recentemente, Ferroviário, entraram no movimento para modificação do modelo de gestão.

Ex-vice-presidente do Fortaleza Esporte Clube, Geraldo falou sobre a cautela no processo de transformação em SAF do Fortaleza, que não vendeu nada do patrimônio para qualquer empresa desde que se tornou uma, em setembro de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Eu acho que existe uma preocupação da gestão hoje, com conversas, pelo que estou informado tem até um banco que está contratado para verificar possibilidades. Porque isso é realidade, o futebol ficou muito caro, o investimento é muito alto e o Fortaleza tem dado muito certo até agora, mas, no mundo de hoje, as razões que levaram um clube a chegar onde chegou não são as mesmas em relação ao futuro. O Fortaleza tem que estar atento em relação ao que vem pela frente", pontuou.