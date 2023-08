Destaque do Ferroviário, Ciel atinge melhor marca da carreira aos 41 anos; veja números

Ciel lidera a artilharia do Tubarão da Barra no ano, tendo marcado em todas as competições que o Ferroviário disputou

O atacante Ciel, destaque do Ferroviário, atingiu a melhor marca da carreira aos 41 anos. Com 21 gols marcados em 35 partidas, o veterano superou a temporada 2019 pelo Caucaia, quando marcou 20 vezes.

Ciel lidera a artilharia do Tubarão da Barra no ano, tendo marcado em todas as competições que o Ferroviário disputou. Com o gol assinalado no empate contra o Maranhão, pelo duelo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o atacante chegou aos 10 gols, ficando atrás de Pablo, do Operário-MT, com 12, e de Eron, do Caxias, e Marcelo Toscano, da Portuguesa-RJ, com 13.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de ser o artilheiro do time coral, o camisa 99 é o principal goleador do futebol cearense em 2023, entre os jogadores dos clubes da Série A a D do Brasileirão. Ou seja, entre atletas de Fortaleza, Ceará, Floresta, Atlético-CE, Pacajus, Caucaia e Iguatu.