Após rebaixamento, Ferroviário anuncia desligamento de executivo de futebol

Em processo de reformulação após o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário anunciou nesta terça-feira, 17, o desligamento de Raul Santos, executivo de futebol do clube. O profissional deixa o Tubarão da Barra após dois anos.

Raul chegou ao clube coral em condições semelhantes às de sua saída. Anunciado em novembro de 2022, o profissional assumiu uma equipe que havia sido semifinalista do Campeonato Cearense e caído para a quarta divisão ao final da temporada.

Durante sua gestão, o Ferroviário foi bicampeão da Série D, alcançou as quartas de final da Copa do Nordeste e parou outras duas vezes nas semifinais do estadual, em 2023 e 2024. Nomes como Ciel, Erick Pulga e Douglas Dias foram contratados pelo então executivo de futebol do clube da Barra do Ceará.