Otacílio Marcos cita duelo contra o Anápolis como o "mais importante" da história do Iguatu

O Iguatu está perto de fazer história. O time da região Centro-Sul do estado do Ceará se prepara para o duelo de sábado, 31, contra o Anápolis-GO, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. Na ida 1 a 1, resultado esse que faz com que o Azulão dependa apenas de uma simples vitória para a vaga inédita na Série C 2025.

O autor do tento da equipe foi Otacílio Marcos. O camisa 9 é um dos principais jogadores da agremiação e acumula, de acordo o site OGol, seis passagens — contando com a atual — no clube. Além de ter balançado as redes nas quartas, o jogador também foi fundamental nas oitavas, deixando sua marca em duas oportunidades contra o Manaus-AM.