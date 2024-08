Mauro Iguatu mira acesso inédito à Série C: "O Estado está torcendo pela gente"

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o camisa 1 falou sobre sua bagagem no meio futebolístico e como pode contribuir, nesse sentido, para o êxito da agremiação iguatuense

A cidade de Iguatu, na região do Centro-Sul do estado do Ceará, a mais de 360 quilômetros da capital Fortaleza, vive a expectativa em torno de uma conquista inédita. O Iguatu, time do munícipio, está nas quartas de final da Série D do Brasileiro podendo chegar à Série C 2025, começando a decidir vaga neste domingo, 25, 16 horas, contra o Anápolis-GO, fora de casa.

Um dos nomes que podem levar a esse feito é justamente alguém que, por mais que tenha rodado o Nordeste do Brasil, sempre fez questão de levar no seu nome a sua terra natal: o goleiro Mauro Iguatu. Com 36 anos, o arqueiro é um dos atletas mais experientes da equipe e defende o Azulão pela primeira vez em sua carreira.

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o camisa 1 falou justamente sobre sua bagagem no meio futebolístico e como pode contribuir, nesse sentido, para o êxito da agremiação iguatuense. "Esse momento de decisão a questão da experiência pesa, até porque a gente tem passado por esses momentos em anos anteriores".