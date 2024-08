Daronco apita jogo decisivo entre Iguatu e Anápolis pela Série D

Equipes decidem jogo de acesso à Série C neste sábado, 31, às 16 horas, no estádio Morenão, em Iguatu

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) divulgou nessa quarta-feira, 28, a escalação de arbitragem que apitará o confronto de volta das quartas de final da Série D entre Iguatu e Anápolis. Valendo o acesso à Série C, as equipes se enfrentam neste sábado, 31, às 16 horas, no estádio Morenão, em Iguatu.

A partida contará com arbitragem do quadro Fifa, e será comandada pelo árbitro Anderson Daronco (RS). Para árbitros auxiliares, a CBF escalou Michael Stanislau e Maurício Coelho da Silva, ambos gaúchos. Na arbitragem de vídeo, Rafael Traci (SC) comandará o VAR e será auxiliado pelo também catarinense Eder Alexandre.