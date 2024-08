Clubes cearenses prestam homenagem a Silvio Santos: "Inesquecível"

Ceará, Fortaleza e Ferroviário usaram suas redes sociais para manifestar o luto pela perda do dono do SBT

O Brasil se despediu neste sábado, 17, de uma das figuras mais icônicas da televisão, Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos. Reconhecido por seu carisma e pela marcante contribuição à cultura popular brasileira, o apresentador foi lembrado pelos principais clubes de futebol do Ceará, que expressaram suas condolências através de homenagens.

O Ceará Sporting Club, o Fortaleza Esporte Clube e o Ferroviário Atlético Clube usaram suas redes sociais para manifestar o luto pela perda do dono do SBT.

O Ceará Sporting Club lamentou a perda, destacando o legado do apresentador como “o maior comunicador do Brasil”. Em sinal de respeito, o clube realizou um minuto de silêncio antes do jogo contra o Mirassol/SP, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, para homenagear Silvio Santos.