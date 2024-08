Iguatu enfrentará o Anápolis nas quartas de final da Série D

O primeiro duelo entre as equipes acontecerá em Goiânia, com o Azulão garantindo a vantagem de decidir a classificação diante de sua torcida. As datas ainda não foram divulgadas

O Iguatu conheceu seu adversário na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão irá enfrentar o Anápolis/GO pelas quartas de final da competição nacional, com o primeiro confronto acontecendo em Goiânia. As datas e horários ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após uma campanha marcada por superação e vitórias decisivas, o time cearense garantiu sua vaga ao vencer o Manaus por 2 a 1 no último sábado, 17, no estádio Morenão. Agora, o Iguatu segue em busca do sonhado acesso à Série C, com a vantagem de decidir a classificação em casa, diante de sua torcida.

O adversário Anápolis, por sua vez, garantiu sua vaga após superar o Cianorte. Após vencer o primeiro duelo por 2 a 1, o clube de Goiás empatou em casa em 1 a 1 e avançou de fase.