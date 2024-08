Rei do acesso, Flávio Araújo comenta expectativa para decisão entre Iguatu e Manaus

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, Flávio comentou sobre esse retrospecto positivo em sua carreira e os caminhos que o Azulão precisa percorrer para chegar à Série C 2025

Neste sábado, 17, o Iguatu terá um dos principais jogos de sua história, até o momento. Às 18 horas, no Estádio Morenão, o Azulão recebe a equipe do Manaus, pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. Na ida, 2 a 2, deixando, assim, tudo em aberto para o confronto no Centro-Sul.

Para além da vantagem de jogar em casa, o time do interior do estado tem outro trunfo visando às quartas de final: Flávio Araújo. Experiente treinador, o profissional possui em seu currículo um número elevado de acessos, fator esse que lhe gerou a alcunha de "Rei do Acesso".

Ao todo, durante sua trajetória foram sete, todos no futebol nordestinos. Um deles foi sob o comando do Icasa, em 2009, tirando o clube da Série C e o levando à Série B.