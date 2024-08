CBF divulga datas e horários dos jogos entre Iguatu e Anápolis pela Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta terça-feira, 20, as datas e horários das partidas da quarta fase da Série D do Campeonato Brasileiro, etapa em que está o Iguatu, único representante cearense vivo no torneio.

O confronto de ida entre Azulão e Anápolis acontece no dia 25, às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis-GO. Já o duelo da volta ocorre no dia 31, também às 16 horas, no Estádio Morenão.