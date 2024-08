Ranielle Ribeiro pede que torcida do Ferroviário acredite na permanência: "Vamos em busca"

Atualmente com 19 pontos na tabela, restam apenas dois jogos até o término da primeira fase da competição. O primeiro deles será já no próximo sábado, 17, contra o Náutico

A estreia de Ranielle Ribeiro no comando do Ferroviário não foi, nem de longe, da forma que o treinador esperava. Jogando fora de casa, neste último sábado, 10, o Tubarão acabou sendo superado por 2 a 1 frente ao Caxias e seguiu na vice-lanterna da Série C, em situação complicada.

Atualmente com 19 pontos na tabela, restam apenas dois jogos até o término da primeira fase da competição. O primeiro deles será já no próximo sábado, 17, contra o Náutico, nos Aflitos, em Recife, equipe que sonha com com o acesso á Série B.

O novo comandante já começou a pensar no confronto entre cearenses e pernambucanos, sabendo da dificuldade do embate. Além disso, pontuou não ter medo de um possível rebaixamento à Série D. "Não tenho medo (de ser rebaixado), se não, não teria aceitado o desafio. Acredito muito (na permanência)".

"Vamos trabalhar muito esses dias pela frente, principalmente para esse jogos nos Aflitos. O empate aqui (contra o Caxias), talvez não tivesse sido tão ruim. Agora é concentrar para fazer um jogo muito forte contra o Náutico", destacou o potiguar.