Ferroviário leva virada do Caxias, completa 8 jogos sem vencer e se complica na Série C

A situação do Ferroviário ficou bastante delicada na Série C do Brasileiro. Jogando de casa, neste sábado, 10, o clube perdeu de virada para o Caxias. Marcelinho abriu o placar. Felipe Tontini, duas vezes, marcou os gols do Grená..

O próximo desafio do Peixe na luta contra o descendo será no sábado, 17, contra o Náutico, às 17 horas, nos Aflitos, em Recife. Já somando com esse jogo frente ao Timbu, restam dois jogos até o final da Série C. O outro será diante do Tombense, no dia 24 de agosto, às 17 horas, na capital cearense.

O dia era de estreia Ferrão. O técnico Ranielle Ribeiro, apresentado na última quarta-feira, 7, já foi à beira do campo. Mesmo com pouco tempo, já foi possível observar uma postura diferente do Tubarão.