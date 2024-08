Kobayashi expõe salários atrasados do Ferroviário e relata "má administração" no clube

Ao Esportes O POVO, o treinador declarou que, diferente do anunciado pelo Ferrão, não houve concordância entre as partes e o mesmo não esperava a demissão

Agora ex-técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi abriu o jogo em coletiva realizada após o empate do Tubarão por 1 a 1, contra o Sampaio Corrêa-MA, pela 16ª rodada da Série C, resultado esse que deixou o time na vice-lanterna do torneio,

Kobayashi admitiu que o lado financeiro vem influenciando no desempenho da equipe em campo. "Nós estamos sendo mal administrados, principalmente na parte financeira. Dinheiro do ano passado nós não recebemos ainda. Estou aqui há 90 dias e recebi 20 dias. Não quero transferir a culpa para o presidente, até porque não é ele que faz esse tipo de trabalho, tem quem faça.



"Então essa dificuldade existe sim. Eu tentei trazer algumas contratações e não vieram justamente por essas dificuldades, e hoje nós estamos pagando o preço", finalizou o ex-comandante do Peixe, demitido na manhã desta terça-feira, 7.