Ferroviário pode ter negociação por SAF afetada em caso de rebaixamento à Série D

Em caso de rebaixamento, o investimento será menor. Contudo, o grupo apontou que não recuará nas tratativas e segue interessado no clube coral. A ideia do Tubarão da Barra é utilizar o novo modelo para encontrar maior estabilidade financeira nas próximas temporadas.

Figurando na vice-lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro com apenas 14 pontos somados em 16 jogos, o Ferroviário pode ter mudanças na proposta oficial que receberá para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) . Conforme apurou o Esportes O POVO , o grupo português que deseja investir no clube cearense aguardará o final do torneio nacional para sugerir os valores e porcentagens.

Caso a proposta final seja vista com bons olhos, a Assembleia será divulgada e reunirá os sócios do escrete coral. O Estatuto do Ferroviário permite a participação de sócios proprietários e sócios torcedores com, no mínimo, 3 anos ininterruptos de contribuição. O momento teria uma logística parecida às eleições de mandatário.

O que iniciou as conversas no clube, foi a situação de "gangorra" do Ferroviário nos últimos anos. Correndo risco de um novo rebaixamento, o Tubarão trocou de técnico para tentar um "milagre" nos últimos três jogos. Ranielle Ribeiro assumiu o comando do time.