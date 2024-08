Ferroviário acerta com técnico Ranielle Ribeiro para substituir Paulinho Kobayashi

O treinador já comandará o Ferroviário neste sábado, 10, contra o Caxias Crédito: Daniel Lins / Campinense

O ferroviário já acertou a contratação de um novo treinador após a demissão de Paulinho Kobayashi, que aconteceu na manhã desta terça-feira, 6. O nome escolhido foi o de Ranielle Ribeiro, de 44 anos, que comandava o ASA-AL até o último domingo, 4, quando foi eliminado pelo Treze-PB na Série D. Visando livrar o time do rebaixamento, o técnico já chega à Fortaleza na manhã desta quarta-feira, 7. O anúncio oficial deve ocorrer em breve. A ideia é que o treinador permaneça, independente do resultado final, para a Copa Fares Lopes. O novo comandante coral tem passagem por outros clubes do Nordeste, como ABC, Santa Cruz e Serra Branca, além de seu principal trabalho, à frente do Campinense. O ABC, inclusive, foi onde iniciou, passando nove anos como preparador físico até ser efetivado e dirigir o Alvinegro na Série C de 2018