Ferroviário anuncia demissão de Kobayashi após empate com o Sampaio Corrêa

O Ferroviário anunciou na manhã desta terça-feira, 6, o desligamento do técnico Paulinho Kobayashi. A decisão da diretoria do clube aconteceu após o empate com o Sampaio Corrêa, pela Série C, na noite dessa segunda-feira, 5.



Campeão invicto da Série D 2023 com o Tubarão da Barra, Kobayashi deixa o clube após 12 jogos, tendo o saldo de três vitórias, três empates e seis derrotas. O técnico retornou ao clube coral após ter ficado livre das obrigações com o Capital-DF. Apesar do retorno ao Ferrão, o ex-técnico coral ainda possui vínculo com o clube candango.

Contatado pelo Esportes O POVO, Paulinho Kobayashi afirmou que a decisão não foi bilateral e que, de sua parte, havia o desejo de permanecer no comando do time. "Que fique claro que não houve nada de 'comum acordo', como costumam dizer. Nem fui avisado antes. Apenas me desligaram, eu pretendia lutar até o final", ressaltou Koba.