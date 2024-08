FCF amplia parceria com empresa para monitoramento de jogos contra manipulação

Com o novo acordo, a entidade terá acesso a mais informações para evitar a manipulação de resultados pela Corte Arbitral do Esporte

Nesta quinta-feira, 1º, a Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou a ampliação da parceria com a Sportradar, empresa global focada em soluções de integridade esportiva. Com isso, serão intensificados os monitoramentos dos jogos no Cearense Séries A, B e C, Copa Fares Lopes, Cearense Feminino e Cearense Sub-20.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o novo acordo, a entidade - que possui parceria com a Sportradar desde 2022 - terá acesso a mais informações para evitar a manipulação de resultados pela Corte Arbitral do Esporte.