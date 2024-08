Ferroviário cede empate ao Sampaio Corrêa no PV e segue na vice-lanterna da Série C

O ponto conquistado ainda deixa a agremiação na mesma posição que se encontrava antes do embate, 19º, agora, porém, com 14 pontos. A equipe de Paulinho Kobayashi volta a campo no sábado, 10, fora de casa, contra o Caxias-RS, às 19h30min

Jogando no Estádio Presidente Vargas, o Ferroviário ficou no empate por 1 a 1 com a equipe do Sampaio Corrêa-MA. Marcelinho, no primeiro tempo, abriu o placar para o Tubarão da Barra. João Felipe, na etapa final, marcou para o Tricolor do Maranhão. O duelo foi válido pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro.

O resultado não favoreceu em nada as duas equipes, em especial, o time cearense. O ponto conquistado ainda deixa a agremiação na mesma posição que se encontrava antes do embate, 19º, agora, porém, com 14 pontos. A equipe de Paulinho Kobayashi volta a campo no sábado, 10, fora de casa, contra o Caxias-RS, às 19h30min, em Caxias do Sul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O confronto de tubarões no PV colocou frente a frente duas equipes em situações parecidas na tabela, ambos lutando contra o rebaixamento à Série D. O Ferrão, em pior condição, foi quem buscou chegar mais ao gol adversário.