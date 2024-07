FCF terá árbitro cearense apitando partida da Série A após quase três anos

A arbitragem cearense voltará a ter um representante como árbitro principal em jogos da Série A do Brasileirão nesta quarta-feira, 24, no jogo entre Atlético-GO e Bahia. Trata-se do árbitro Luciano da Silva Miranda Filho, de 36 anos.

"É uma sensação incrível receber a minha primeira designação na Série A, o campeonato mais difícil do mundo. Foram muitos anos de dedicação, estudo, preparação, incertezas, abdicações, medo, mas Deus e meus familiares nunca me deixaram desacreditar e desistir dos meus sonhos. O processo foi árduo, mas no tempo certo de Deus a hora iria chegar. Agora chegou o grande momento de vivenciar esse sonho e representar bem a arbitragem cearense“ disse o profissional ao site da Federação Cearense de Futebol.



A última vez que um árbitro formado no futebol cearense comandou um duelo no Brasileirão Série A ocorreu no dia 18 de setembro de 2021, no jogo entre Athlético e Juventude pela 21ª rodada do certame. Na ocasião, o trio cearense foi formado por Léo Simão de Holanda no apito e Nailton Oliveira e Cleberson do Nascimento como auxiliares.