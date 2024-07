Ferroviário abre venda de ingressos promocionais com "ticket extra" para jogo contra o CSA

Além do valor promocional, os torcedores que comprarem o bilhete antecipadamente também ganharão o ingresso extra para levar um acompanhante

O Ferroviário iniciou, nesta terça-feira, 23, a venda de ingressos para a partida contra o CSA, válida pela 15ª rodada da Série C. Buscando se recuperar na competição e voltar a vencer após cinco jogos, o Tubarão recebe a equipe alagoana neste sábado, 27, às 19h30min, no estádio Presidente Vargas.

Visando contar ao máximo com o apoio da torcida coral em seus domínios, o escrete coral iniciou a venda de ingressos com ingressos solidários promocionais à 10 reais para o setor de arquibancadas e um ingresso extra para levar um acompanhante para os torcedores que comprarem antecipadamente na Loja do Ferroviário

O sócio que fizer o check-in e apresentar antecipadamente na loja também ganha um ingresso extra para os setores azul ou laranja. Os produtos da Loja do Ferroviário seguirão com 25% de desconto para sócios e 20% para não-sócios até o dia do jogo.