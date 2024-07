Fortaleza vence Ceará pelo Brasileiro Sub-20 e chega ao terceiro lugar no torneio

A vitória colocou o Leão em terceiro lugar na tabela do torneio, com 26 pontos. O Alvinegro caiu para a 9ª colocação com 20 pontos.

Na noite da última quinta-feira, 18, no Estádio Presidente Vargas, o Fortaleza venceu o Ceará pelo placar de 3 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Quarcoo , Daniel e Tavinho anotaram os gols do Tricolor, enquanto Melk descontou para o Vovô.

Na reta final do primeiro tempo, Daniel aumentou a vantagem tricolor no placar. Na volta do intervalo, o panorama do jogo continuou o mesmo. Nesse cenário, não demoraria muito para o terceiro gol do escrete vermelho-azul-e-branco.

Tavinho ficou de sozinho com Léo Agliardi, driblou o arqueiro do Vovô e fez a festa com os tricolores presentes na praça esportiva do Benfica. Melk ainda diminuiu o prejuízo para o Ceará, mas já era tarde.

O Tricolor de Aço volta a campo na quinta-feira, 25, às 15 horas, contra o líder Palmeiras, fora de casa. Já o Alvinegro de Porangabuçu recebe o Athletico-PR, na quarta-feira, 24, no mesmo horário.