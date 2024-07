Atacante ganês do Fortaleza conta início desafiador e sonho de inspirar gerações

MIchael Quarcoo tem jogado pelo lado esquerdo do ataque do Fortaleza sub-20 Crédito: João Moura/Fortaleza EC

Desde o início dos anos 60, quando o Gana conquistou sua independência, o futebol é trabalhado no país como uma ferramenta de afirmação da identidade nacional. Dentre as histórias originadas no esporte praticado entre as ruas, escolas e campos da cidade de Agona Swedru, uma trilhou seu caminho ao Brasil, chegando na capital cearense, mais precisamente em Maracanaú, no CT Ribamar Bezerra, onde hoje reside vestindo vermelho-azul-e-branco.

Atacante na base do Fortaleza, Michael Quarcoo contou ao O POVO o seu início desafiador no futebol, a captação para viajar ao Brasil e seu sonho de virar um modelo para gerações futuras do futebol africano. Além disso, demonstrou a transparência de seus sonhos, inspirações e a saudade dos familiares que permaneceram em Gana.

Depois de se destacar em uma competição na cidade onde vivia com a família, quando passava por um momento em que carregava a dúvida se o próprio objetivo seria possível, Quarcoo foi selecionado em seu país por olheiros do Capital-DF, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Jr. com seis gols em cinco jogos – jogando como lateral – e chamou a atenção do Leão do Pici.

Inspirações, aspirações, viagem e saudades Quarcoo viveu a oportunidade única de viajar ao Brasil e tentar a sorte no futebol profissional, mas não esquece do princípio, ainda em Gana. O jogador, além dos ensinamentos, carrega a saudade de sua família e o sonho de dar a eles um futuro melhor. Além disso, visa inspirar uma nova geração do futebol ganês, fazer sucesso e levar perspectivas diferentes à sua cidade natal. "Comecei a jogar futebol muito jovem, por volta dos 5 ou 6 anos, na minha cidade natal [Agona Swedru], em Gana. Eu jogava nas ruas e na escola com meus amigos. A paixão pelo jogo cresceu à medida que eu envelhecia, e aos 12 anos eu já sabia que queria seguir carreira profissional. Era meu sonho me tornar um jogador de futebol profissional e representar meu país", conta o jovem atacante.

O jogador deixou em Gana a mãe, a avó e a irmã para se juntar ao elenco sub-20 do Capital-DF. Nos primeiros momentos, entretanto, a família de Quarcoo não queria que ele se tornasse jogador de futebol, mas mudou de opinião. De origem humilde, o atleta chegou a trabalhar como comerciante auxiliando a sua avó em Gana, e contou que, com o apoio dela, mostrou aos seus pais todo o esforço que fazia para trabalhar e jogar. Hoje, Quarcoo se comunica com a família pela internet, por meio de vídeochamadas. Contudo, quando chegou ao Brasil, os parentes não tinham um dispositivo que possibilitasse a ação. Por isso, pedia para um amigo levar o celular até eles para atualizar a mãe sobre sua rotina.

Toda a minha família mora em Gana, então eu vim de Gana para a capital (Brasília) para jogar e acabei assinando como profissional [ainda no Capital]. A saudade da minha família é imensa, mas mantenho contato regular por videochamadas e mensagens. Também foco nos meus objetivos, lembrando que estou aqui para criar um futuro melhor para todos nós. Isso ajuda a amenizar a saudade e a manter a conexão com eles, mesmo à distância", explicou.

Para o futuro, o sonho de ser reconhecido e se tornar inspiração: "Nos próximos cinco anos, me vejo jogando no mais alto nível possível. Meu sonho é me tornar um dos melhores jogadores do mundo, representar minha seleção nacional nos maiores palcos e inspirar a próxima geração de jogadores de futebol em Gana e além. Aspiro ganhar títulos importantes, tanto a nível de clube quanto internacional, e deixar um legado no esporte", finalizou. Sonho de criança, dúvidas e distância até a oportunidade

Com apenas 12 anos de idade, quando tentava replicar as jogadas de seus ídolos Didier Drogba e Michael Essien, na escola, Quarcoo tinha convicção de que queria seguir uma carreira no esporte. No entanto, o caminho até o Brasil foi marcado por desafios e até mesmo dúvidas sobre o próprio futuro.



"As principais dificuldades no início eram os recursos em falta e as oportunidades também. Em Gana, não tínhamos as melhores instalações ou equipamentos de treinamento. Era desafiador ser notado por olheiros e times. Houve momentos em que duvidei se teria alguma chance de jogar profissionalmente, mas continuei trabalhando duro e mantendo o foco nos meus objetivos", detalhou. Sobre seus ídolos, Quarcoo conta: "Minhas maiores inspirações no futebol são Didier Drogba e Michael Essien. Ambos são lendas que tiveram carreiras incríveis e fizeram muito para colocar o futebol africano no mapa global. A dedicação, habilidade e qualidades de liderança deles são coisas que me esforço para fazer na minha própria carreira".