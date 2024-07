FCF abre inquérito para apurar suposta manipulação na Série C estadual e pede punição ao atleta

Em contato com o Esportes O POVO, Eugênio Vasques, diretor jurídico da FCF, admitiu que, além da apuração do caso, foi pedida uma suspensão ao atleta, enquanto o ocorrido não tiver solucionado

A Federação Cearense de Futebol (FCF), abriu um inquérito para apurar possível caso de manipulação no jogo entre Itarema e Tianguá, válido pela Série C do Cearense. O duelo, que encerrou em 2 a 0 para o Tianguá, ficou marcado pelo lance inusitado envolvendo o volante Ewerton, do Itarema.

Quando o placar marcava 0 a 0, o jogador perdeu a bola com facilidade na intermediária, gerando o primeiro tento do confronto. A jogada acabou gerando revolta dos atletas do Itarema, que ameaçaram deixar o confronto.

A SportRadar, empresa responsável por monitorar lances suspeitos de manipulação, entrou em contato com a FFCF relatando o fato ocorrido.