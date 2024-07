Floresta abre dois pontos do Z-4 da Série C; Ferroviário fica pressionado

Com 13 jogos, o Lobo da Vila ocupa a 13° colocação somando 13 pontos. Por sua vez, o Tubarão da Barra entrou no Z-4 e acumula 11 pontos em 12 partidas

Ainda que se mantenham em situações semelhantes na tabela, as duas equipes cearenses da Série C vivem momentos diferentes na competição. Após um início turbulento, com derrotas em todos os primeiros sete jogos, o Floresta perdeu apenas um dos últimos seis duelos e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Contudo, o Ferroviário foi quem ocupou a vaga e vive uma situação inversa: nos últimos seis embates, venceu apenas um.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro vive uma fase de recuperação na Terceirona. Se contabilizadas apenas as últimas cinco rodadas do campeonato, a equipe de Marcelo Cabo tem a melhor pontuação, com dez pontos, ao lado de São Bernardo, CSA e Volta Redonda. Por sua vez, no mesmo recorte, o Tubarão só pontuou mais que Caxias e São José, vice-lanterna e último colocado, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o 2 a 1 sobre o CSA, domingo passado, 14, o Verdão saiu da zona de rebaixamento, mantendo dois pontos de distância. O Ferrão, todavia, entrou no Z-4, mas tem um jogo a menos e pode até ultrapassar o outro cearense em caso de vitória no próximo compromisso.