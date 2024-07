Ciel projeta duelo entre Ferroviário e Ypiranga: "Tenho certeza que vamos surpreender"

O Ferroviário volta a campo na noite desta quarta-feira, 17, às 20 horas, diante do Ypiranga-RS no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Visando o difícil e importante duelo, o atacante Ciel falou à imprensa sobre a esperança do clube em conseguir a primeira vitória fora do Ceará nesta edição da Série C, para iniciar uma recuperação, e sobre as contratações que chegaram ao clube. Além disso, o ofensivo ainda falou do clima para o jogo no Rio Grande do Sul.

"[O clima] É bom para jogar. A gente é acostumado com o calor, mas eu tenho certeza que o time está preparado. Não está tão frio assim. Nosso time está focado, sabe o que quer e eu tenho certeza que a gente vai desempenhar um bom futebol para conseguir esse resultado fora de casa", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ypiranga, adversário do escrete coral, tem a segunda melhor defesa da competição, que mantém o dado no recorte dos últimos cinco jogos da Série C e ainda não foi derrotada em seus domínios nesta temporada. Em casa, ao todo, são 15 jogos sem perder. Por sua vez, o Ferroviário ainda não venceu fora do estado na Série C, mas Ciel acredita que essa seja a situação ideal para vencer e ganhar confiança.