Com novidades no elenco, Ferroviário se prepara para enfrentar o Ypiranga

Ferroviário finaliza preparação para visitar Ypiranga Crédito: Robson Rocha

Ainda no início da janela de transferências, o Ferroviário já acertou a contratação de cinco reforços para o restante da temporada. Em 16° lugar na tabela da Série C, com 11 pontos somados, o Tubarão voltou a se aproximar da zona de rebaixamento após a sequência de um empate e duas derrotas. Para voltar a vencer e se manter na Terceirona, o clube foi ao mercado em busca de reforços. Novas peças do elenco coral, o volante Robson Lopes, o lateral Israel, os zagueiros Léo Gobo e Bruno Reis e o atacante Nicholas chegam ao clube após avaliação da comissão técnica e do treinador Paulinho Kobayashi. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com praticamente todos os reforços integrados ao elenco, a equipe do Tubarão da Barra tem treinado diariamente desde a última terça-feira, 9, quando se reapresentou na Vila Olímpica Elzir Cabral. Visando preparação para o jogo diante do Ypiranga, na próxima quarta-feira, 17, Kobayashi tem focado no entrosamento e na agilidade das transições de sua equipe.

Tendo praticamente todos os jogadores recém-chegados regularizados para entrar em campo – com exceção de Nicholas –, o técnico coral deverá testá-los diante do Canarinho, no Colosso da Lagoa. A expectativa é de que Koba utilize Léo Gobo, Bruno Reis e Robson como titulares; enquanto Israel deverá atuar no segundo tempo, substituindo Igor Dutra. O duelo, aliás, será a segunda atuação do volante Robson com a camisa tricolor, podendo ser a primeira como titular. No jogo contra o Volta Redonda, o camisa 20 entrou em campo logo no início do segundo tempo, para substituir Romarinho, e correspondeu com um excelente desempenho. Durante os 53 minutos em que esteve em campo, Robson acertou 93% dos passes, e obteve aproveitamento total nos cruzamentos e disputas de bola área. Desde que chegou, o jogador tem sido destaque nos treinos da equipe.