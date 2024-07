Jogo da Série C do Cearense tem erro bizarro em gol; FCF apura suposta manipulação

O jogo entre Itarema x Tianguá, pela Série C do Campeonato Cearense, contou com um lance bizarro no primeiro gol dos visitantes. A jogada foi protagonizada pelo camisa 8 do Tianguá, Ewerton da Silva Souza. A partida terminou com vitória por 2 a 0 do Tianguá.

De forma inusitada, Ewerton perdeu com facilidade a bola na intermediária da própria área no fim do primeiro tempo, o que acabou resultando no gol do Tianguá — a partida estava empatada sem gols naquele momento.

A jogada causou uma revolta geral nos atletas do Itarema, que tentaram partir para cima de Ewerton e ameaçaram abandonar a partida. O treinador da equipe substituiu o camisa 8 e a partida seguiu. Após a partida, o clube anunciou que o jogador teve o contrato rescindido.