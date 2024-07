Ciel projeta partida contra vice-líder Volta Redonda: "Podemos surpreender"

As equipes se enfrentam neste sábado, 6, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas

Após desfalcar o Ferroviário no último jogo diante do Remo, por cumprir suspensão, o atacante Ciel volta a integrar o plantel coral para o duelo contra o vice-líder da Série C, Volta Redonda. As equipes se enfrentam neste sábado, 6, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas.

Em entrevista coletiva com a imprensa, o atacante falou sobre o intenso trabalho de preparação dos jogadores para receber o adversário fluminense. Treinando desde o início da semana sob o comando de Kobayashi, a equipe coral tem focado em exercitar movimentação com e sem a bola, além de finalizações e transições rápidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Espero o melhor. Estamos trabalhando firme e forte concentrado neste jogo, que sabemos que vai ser difícil. Mas tenho certeza que pelo que o professor vem trabalhando podemos surpreender o adversário e conseguir um bom resultado dentro de casa diante do nosso torcedor”, disse o camisa 99.