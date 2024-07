Iguatu vence Treze no Morenão e se fixa na vice-liderança do grupo A3 da Série D

Triunfo foi alcançado aos 16 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça marcado pelo camisa 19, Otacílio Marcos

A série de jogos sem derrota do Iguatu segue na Série D do Brasileirão. Na noite desta terça-feira, 2, o Azulão venceu o Treze-PB por 1 a 0 pela 11ª rodada do certame nacional no estádio Morenão, em Iguatu. O gol do triunfo foi marcado pelo camisa 19, Otacílio Marcos, aos 16 minutos do primeiro tempo, de cabeça.

Com o resultado, a equipe cearense chegou na marca de quatro jogos consecutivos na Série D sem derrota, com três vitórias e um empate. Os bons resultados coloca o grupo fixamente na vice-liderança da Chave A3 da competição com 21 pontos, apenas três de diferença para o líder, Treze.

O time volta a campo no domingo, 7, quando enfrenta o Atlético-CE às 16 horas no estádio Domingão. Antes disso, na quarta-feira, 3, a Águia da Precabura vai até o Prefeitão, em Maracanaú, enfrentar o Maracanã às 15 horas pela 11ª rodada da competição.