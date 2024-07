Maracanã e Atlético-CE empatam sem gols no Prefeitão pela Série D

Pela 11ª rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão, Maracanã e Atlético Cearense se enfrentaram no estádio Prefeitão, em Maracanaú, na tarde nesta quarta-feira, 3. Apesar dos esforços dos dois times, as equipes não saíram do 0 a 0.

O resultado mantém as duas equipes estacionadas no torneio, ainda que momentaneamente. Com 9 pontos, o Maracanã ocupa a 7ª colocação do Grupo A3, enquanto o Atlético-CE, com 17 pontos, está na terceira colocação. A Águia pode, no entanto, ser superada pelo América-RN, já que o time potiguar possui apenas um ponto a menos na tabela e ainda irá disputar a própria partida pela rodada.

Pela 12ª rodada da Série D, ambos os times voltam a campo no domingo, 7. O Atlético-CE joga diante do Iguatu no Domingão, em Horizonte, às 16 horas. No mesmo horário, o Maracanã vai até o Amigão, na Paraíba, onde enfrenta o Treze-PB, líder do chaveamento com 24 pontos conquistados.