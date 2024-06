Ferroviário perde para o Remo em Belém e segue sem vencer longe de casa na Série C

Tubarão da Barra enfrentou o Leão Azul na noite deste sábado, 29, em Belém pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão

No primeiro tempo, o Remo teve diversas oportunidades de abrir o placar. Explorando as laterais do campo, o Leão pressionou a defesa adversária e obrigou o goleiro Geaze a realizar importantes defesas. Logo nos minutos iniciais, Ytalo quase marcou ao receber um lançamento na área, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

A equipe coral enfrentou dificuldades desde o início do jogo. Jogando fora de casa, o Ferroviário viu o Remo assumir o controle das ações ofensivas, especialmente com o meia Raimar, que foi um dos principais destaques da partida.

O Ferroviário sofreu mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 29, o time cearense foi superado pelo Remo por 2 a 1, em partida realizada no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. Os gols que definiram o placar foram marcados por Jaderson e Pavani, pelo lado paraense; e por VInícius Alves pelo Ferrão.

Aos 8 minutos, o mesmo Ytalo, novamente dentro da grande área, chutou por cima do gol, resultando em um escanteio. Na sequência da cobrança, Jaderson tentou, mas a defesa do Ferroviário conseguiu afastar. Aos 12 minutos, Raimar cruzou para Felipinho, que desperdiçou uma boa chance de abrir o placar.

Com este resultado, o Ferroviário permanece em uma posição desconfortável na tabela e precisa reagir nas próximas rodadas para evitar a aproximação da zona de rebaixamento. A equipe encerra a rodada com 11 pontos, na 12ª colocação. Já o Remo subiu para a 10ª colocação, com 12 pontos, que podem ser essenciais na luta por uma vaga no G8 da competição.

O próximo desafio do Ferroviário será em casa, onde buscará se reerguer e somar pontos essenciais para a sua recuperação na Série C. A partida acontece no sábado, 6 de junho, às 17h, no Presidente Vargas.