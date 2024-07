Ferroviário inicia venda de ingressos promocionais para jogo contra o líder Volta Redonda

O Ferroviário iniciou nesta terça-feira, 2, a venda de ingressos para a partida contra o Volta Redonda, válida pela 12ª rodada da Série C. Buscando a classificação para a segunda fase da competição, o Tubarão recebe o líder neste sábado, 6, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas.

Visando contar ao máximo com o apoio da torcida coral em casa, o time da Barra iniciou a venda de ingressos com promoções para todos os torcedores. Mulheres terão acesso gratuito à partida mediante retirada antecipada de ingressos nas lojas oficiais do Ferroviário. A promoção é válida somente para o setor arquibancada.

Além disso, a partida contará com a promoção de ingresso solidário, com valor de meia-entrada (R$ 15) para todos os torcedores, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos poderão ser adquiridos de forma virtual no site Efolia. É válido lembrar que crianças de até 12 anos não pagam entrada.