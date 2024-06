Série D: Iguatu vence e permanece zona de classificação; Atlético-CE e Maracanã continuam fora

Na estreia de Flávio Araújo no comando do Azulão do Centro-Sul , o time venceu o Potiguar por 2 a 0 nessa sexta-feira, 31, e subiu uma posição no grupo C. Agora a equipe é a terceira colocada do grupo, com 11 pontos somados, 5 a menos que o líder Treze. Na sétima rodada, o Azulão enfrenta o América-RN fora de casa, na Arena das Dunas.

O trio representante do futebol cearense na Série D do Brasileirão vive momentos distintos na competição. Após a sexta rodada, o Iguatu segue protagonizando a melhor campanha entre os times do Estado.

O Atlético-CE, por sua vez, voltou a pontuar no grupo ao vencer o Sousa por 3 a 2 fora de casa nesse domingo, 2. Com a vitória, a Águia da Precabura salta da lanterna do grupo para a quinta posição, colando na zona de classificação com seis pontos. Na próxima rodada, o clube recebe o vice-líder Santa Cruz de Natal no estádio Domingão.

Enquanto o Maracanã protagoniza a pior campanha entre os cearenses. Nesse sábado, 1º, o time metropolitano foi derrotado pelo Santa Cruz de Natal por 1 a 0 no estádio Barretão (RN). Com o jejum de quatro jogos sem vencer, o time desceu uma posição e agora ocupa o sexto lugar no grupo C. No próximo domingo, 9, o Maracanã receberá o Sousa no Almir Dutra.