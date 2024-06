Fortaleza parabeniza Ceará pelos 110 anos de fundação: "Vida longa ao Clássico-Rei"

Completando 110 anos de existência neste domingo, 2, o Ceará recebeu felicitações do seu maior rival, Fortaleza. Através de uma publicação nas redes sociais, o clube tricolor parabenizou o Vovô pela marca e desejou "vida longa" ao Clássico-Rei.

"Parabéns pelos 110 anos, @cearasc! Juntos pelo crescimento do futebol do nosso estado. Vida longa ao Clássico-Rei", escreveu o Leão do Pici no X (antigo Twitter).

