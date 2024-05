Após saída de Washington Luiz, Iguatu anuncia Flávio Araújo como novo técnico

Ex-Fortaleza, o treinador chega com o objetivo de levar o Azulão à Série C do Campeonato Brasileiro

Três horas após anunciar a saída de Washington Luiz do comando do Iguatu, o clube revelou o nome que irá assumir o cargo de treinador pelo restante da temporada, trata-se de Flávio Araújo. Ex-treinador do Altos-PI, Flávio chega ao Azulão do Centro-Sul junto com toda a comissão técnica com a qual trabalhava no clube piauiense.

O ex-treinador Washington Luiz pediu o desligamento do Iguatu após receber proposta de um clube de outro estado. Em 68 jogos à frente do Azulão, o ex-treinador deixa o clube após vencer a Taça Fares Lopes 2023, conseguir o acesso à segunda e primeira divisão no Campeonato Cearense e se classificar para a Copa do Brasil por dois anos consecutivos. O último jogo de Washington Luiz no comando do Iguatu foi no empate em 2 a 2 diante do Maracanã, pela Série D.

“A Associação Desportiva Iguatu só tem a agradecer o treinador pelo belo e grande trabalho desempenhado desde sua volta, em 2021. [...] Washington Luiz escreveu seu nome de forma bastante positiva na história de Iguatu. Foi um grande campeão, querido pela torcida e por nossa sociedade de forma geral. Desejamos ao treinador sucesso na nova caminhada, que Deus ilumine os caminhos e que ele possa continuar fazendo um grande trabalho por onde passar”, diz um trecho da nota emitida pelo clube.