Ferroviário libera ingressos gratuitos para mulheres visando jogo contra o Londrina

O Ferroviário iniciou nesta quinta-feira, 30, a venda de ingressos para a partida contra o Londrina. Válido pela sétima rodada da Série C, o jogo acontecerá neste sábado, 1º, às 19h30min, no estádio Presidente Vargas.

Desejando contar com o apoio de sua torcida no PV, o clube manterá a campanha de gratuidade do mês das mulheres. Para garantir o ingresso, as torcedoras corais devem fazer, antecipadamente, a retirada de forma presencial nas Lojas do Ferroviário (unidades Barra do Ceará e Shopping Aldeota). O bilhete é válido somente para o setor Laranja do estádio.