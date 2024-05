Floresta busca primeira vitória na Série C contra o ABC

O Floresta volta a entrar em campo neste domingo, 2, contra o ABC, em Natal, às 19 horas, em busca de sua primeira vitória na Série C 2024. Até então o time cearense perdeu todas as seis partidas que disputou na competição nacional e amarga a lanterna do campeonato.

A última derrota foi para o Ferroviário, pelo placar de 2 a 1, na última terça-feira, 28. O time comandado por Marcelo Cabo até buscou o empate na partida, mas tomou o gol no final do duelo e saiu de campo superado mais uma vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Lobo da Vila Manoel Sátiro é um dos dois clubes que ainda não pontuou na Série C. A outra equipe, no entanto, é o São José, que teve três jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul e não joga desde o final de abril.