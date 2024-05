Ferroviário tem a pior defesa da Série C após cinco rodadas

Até o fim da primeira fase, a equipe disputará mais 42 pontos para tentar se livrar do rebaixamento e conseguir a classificação para a próxima etapa

Após sofrer a goleada de 4 a 0 diante do ABC, o Ferroviário confirma a má fase caindo para a 18ª posição e se estabelecendo como a equipe dona da pior defesa do campeonato já na quinta rodada. Além disso, com o revés sofrido em casa, o time coral chega à marca de sete jogos consecutivos sem vencer.

Dos 12 pontos disputados, o clube conquistou apenas um, no empate com a Aparecidense. À exceção dessa partida, o acúmulo de derrotas tem custado caro ao Ferrão. Até o momento, o clube tem o saldo de dez gols negativos, com três tentos marcados e treze sofridos. Entretanto, a marca negativa na defesa coral não se reflete apenas na Terceirona, uma vez que na atual temporada o clube teve a defesa vazada em 26 oportunidades.