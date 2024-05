Castelão tem cinco jogos programados no intervalo de 11 dias; veja cronograma

Gigante da Boa Vista passará por maratona de partidas. Ao todo, serão três duelos do Ceará e dois do Fortaleza

Principal praça esportiva do futebol cearense, a Arena Castelão viverá uma rotina intensa de jogos nas próximas semanas. Isso porque cinco partidas estão programadas para serem realizadas no estádio no intervalo de 11 dias.

O primeiro duelo desta sequência já acontece nesta quinta-feira, 23, entre Ceará e CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Vovô ainda volta a atuar no Gigante da Boa Vista no domingo, 26, diante da Chapecoense, pela Série B.