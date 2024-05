Com Éderson, Atalanta bate o Leverkusen e é campeã da Europa League pela 1ª vez

Equipe italiana contou com gols marcados pelo inspirado Lookman para ganhar do Leverkusen por 3 a 0

A Atalanta, do volante Éderson, ex-Fortaleza, se sagrou campeã da Europa League pela primeira vez na história nesta quarta-feira, 22, na Dublin Arena, na Irlanda. A equipe italiana contou com gols marcados pelo inspirado Ademola Lookman para ganhar do Bayer Leverkusen por 3 a 0.

Na final, o time de Bérgamo encerrou uma sequência de 51 partidas sem derrota do clube alemão (42 vitórias e nove empates) e agora celebra seu segundo título de elite da história, já que antes venceu apenas a Copa da Itália (1963).

Em festa, a Atalanta volta a campo neste domingo, 26, quando recebe o Torino, às 13h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O Leverkusen, por sua vez, disputa a final da Copa da Alemanha diante do Kaiserslauten no sábado, 25, às 15h, em partida única.