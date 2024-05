CBF anuncia retomada da Série A do Brasileirão a partir da sétima rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta terça-feira, 21, a retomada da Série A do Brasileirão. Após duas rodadas de suspensão em função das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, o torneio voltará a ser disputado no primeiro final de semana de junho, entre os dias 1° e 2, reiniciando pelos jogos da sétima rodada.

Representante cearense na competição, o Fortaleza voltará a jogar pelo torneio no domingo, 2 de junho, às 18h30min, quando receberá o Athletico-PR na Arena Castelão.

Antes disso, o Tricolor do Pici disputa a semifinal da Copa do Nordeste diante do Sport no próximo domingo, 26, às 18 horas, na Arena Pernambuco, e a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Sportivo Trinidense. A partida ocorrerá na próxima quarta-feira, 29, às 21 horas, na Arena Castelão.