"Precisa mudar", afirma Kobayashi após Ferroviário sofrer nova goleada na Série C

A goleada de 4 a 0 sofrida pelo Ferroviário no último domingo, 19, ligou um sinal de alerta para equipe coral, que atualmente se encontra no Z-4 da competição nacional, com a pior defesa da Série C. O técnico recém-recontratado, Paulinho Kobayashi, comentou sobre as mudanças necessárias para mudar o cenário atual.

“Bom, primeiro nós temos que trabalhar, né? Ter humildade de entender que precisa mudar. Não podemos achar que tá tudo bem, que tá tudo certo, que o que passou, passou. Agora daqui para frente a gente tem que mudar o quadro”, afirmou o comandante em entrevista após derrota para o ABC.

A goleada foi a segunda sofrida pelo time cearense nesta Série C. Na partida passada, contra o São Bernardo, fora de casa, o Tubarão da Barra perdeu por 5 a 0. Após a partida, o então treinador Maurício Copertino foi demitido do cargo e Paulinho Kobayashi retornou após passagem no Capital-DF.