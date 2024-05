Atlético-CE vence Maracanã no Domingão e conquista primeiros pontos na Série D

Atlético Cearense conquistou os primeiros pontos na Série D 2024 ao vencer o Maracanã. Crédito: Kauan Ferreira / FC Atlético

O Atlético Cearense conquistou neste sábado, 18, a sua primeira vitória na Série D do Brasileirão de 2024. Com gol marcado por Alan Fabrício aos 38 minutos do primeiro tempo, a Águia da Precabura venceu o Maracanã por 1 a 0. A partida, válida pela quarta rodada do torneio nacional, foi realizada no estádio Domingão, em Horizonte. O duelo cearense começou com emoções. Quando o jogo ainda se desenhava, ainda que já com vantagem tática para o Atlético Cearense, o Maracanã sofreu um baque com a expulsão do zagueiro Ray Cardoso, expulso com quatro minutos de jogo. Com a desvantagem numérica, o técnico Júnior Cearense optou por abrir mão do camisa 9, Júnior Mandacaru, e colocou o defensor Zé Augusto em campo, mas o Azulão não se inibiu e tentou crescer na partida.

A vantagem acabou por ficar com a Águia da Precabura, entretanto, que abriu o placar aos 38 minutos com Alan Fabricio e depois controlou o resultado do embate. Apesar do triunfo e da primeira vitória conquistada, o Atlético Cearense segue na lanterna do Grupo A3 com três pontos somados após quatro jogos. O Maracanã ocupa a 6ª colocação da mesma chave com quatro pontos conquistados.