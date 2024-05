Ferroviário é goleado pelo ABC e entra no Z-4 da Série C em reestreia de Kobayashi

Contudo, a semana livre para treinos não foi suficiente para evitar a derrota neste domingo, 19. Com o resultado, o time cearense segue sem conquistar a sua primeira vitória na competição nacional, desperdiçando, mais uma vez, a chance de vencer jogando como mandante e somar três pontos importantes para a equipe se reaproximar do G4 da Série C.

Sem entrar em campo a mais de 10 dias devido ao adiamento da partida contra o São José, o Tubarão da Barra aproveitou o tempo sem jogar para fazer ajustes em meio a troca no comando técnico – Paulinho Kobayashi voltou à equipe cearense após demissão do antigo treinador, Maurício Copertino.

Em noite reestreia do técnico Paulinho Kobayashi, o Ferroviário foi goleado pelo ABC pelo placar de 4 a 0, na noite deste domingo, 19, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e entrou no Z-4 da Série C.

O Tubarão da Barra até começou bem a partida, criando duas chances perigosas com o atacante Vitinho. Na primeira, o lateral direito Wesley isolou o rebote dado pelo goleiro Pedro Paulo, do ABC. Já na segunda oportunidade, Vitinho cavou driblou dentro da área e cavou por cima do arqueiro do time potiguar, mas a zaga impediu o gol.

Com apenas um ponto somado em quatro partidas, o Tubarão da Barra se encontra, atualmente, na 18º colocação da terceira divisão nacional, com uma distância de nove pontos para o quarto colocado, a Tombense.

Contudo, apesar das chances criadas pela equipe coral, quem abriu o placar do jogo foi o ABC, com Jenison, em um contra-ataque rápido após erro de saída de bola no meio-campo Tubarão.

O segundo gol do Elefante viria 20 minutos depois, em sobra de bola cruzada na área. O camisa 10 da equipe, Gabriel Santiago, aproveitou saída precipitada do goleiro Douglas Dias e tocou com classe para o fundo do gol do Ferroviário.

O ABC conseguiu fazer o terceiro tento ainda no primeiro tempo da partida, com Matheus Blade, novamente em erro defensivo.

No segundo tempo, com mudanças promovidas por Kobayashi, o Tubarão da Barra voltou ligado e criou boas chances, principalmente com Gabryel Martins, mas viu novamente o ABC marcar, aos 36, em contra-ataque e definir o placar final da partida.

Ciel até diminuiu o placar, mas o bandeirinha flagrou impedimento e anulou o gol do camisa 99 do time cearense. O Ferroviário volta a campo na próxima terça-feira, 28, para enfrentar o Floresta, às 20 horas, novamente no Presidente Vargas, mas com mando do Lobo da Vila Manoel Sátiro.