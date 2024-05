PV ficará sem jogos por uma semana devido a show beneficente de Whindersson em apoio ao RS

O humorista Whindersson Nunes realizará um show beneficente no estádio Presidente Vargas, no dia 25 de maio, para arrecadar fundos para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. O evento, contudo, conflitou com jogos que aconteceriam no período, como Floresta e Ferroviário, que se enfrentariam no mesmo dia no PV.

Com isso, conforme apurou o Esportes O POVO, a Federação Cearense de Futebol (FCF) comunicou verbalmente à CBF que o estádio ficará indisponível para jogos entre os dias 23 e 28, posto que o momento exigirá uma estrutura especial, que levará alguns dias de montagem e desmontagem. Para confirmar, a federação aguarda apenas um ofício da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel), que deve ser enviado até a próxima segunda-feira, 20.

Os jogos marcados para o local no período terão novas datas. No caso de Floresta x Ferroviário, a equipe mandante já mandou as sugestões de novas datas para a federação e aguarda retorno, apurou o reportagem.