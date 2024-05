Irmão de Felipe Jonatan deixa base do Ceará e passa por avaliação no Fortaleza

Irmão do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o jovem Afrânio Alison deixou as categorias de base do Ceará rumo ao rival, Fortaleza. A troca entre rivais foi revelada pelo próprio pai do atleta, Afrânio Andrade, nas redes sociais nesta terça-feira, 14.

O jogador de 17 anos iniciou um período de avaliação no clube do Pici e, se for aprovado, vai integrar a categoria Sub-17 do time. A tendência é que Afrânio assine um contrato de formação com o Tricolor de Aço.