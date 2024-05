Douglas Dias quer Ferroviário "com cabeça boa" na Série C e comenta volta de Kobayashi

Goleiro coral concedeu coletiva na Barra e frisou que equipe deve deixar glórias de 2023 no passado e se focar em buscar a primeira vitória da Série C de 2024 sem afobação

Na percepção do goleiro Douglas Dias, o grupo coral deverá ter calma para buscar o primeiro triunfo no certame nacional.

No duelo, o Tubarão da Barra vai em busca de uma rápida recuperação no torneio, já que após três jogos a equipe ainda não somou nenhuma vitória, tendo empatado um jogo e perdido outros dois, e está na zona de rebaixamento.

Após jogo adiado diante do São José-RS em função das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul , o Ferroviário volta a campo no próximo domingo, 19, quando recebe o ABC no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 19 horas, pela quinta rodada da Série C do Brasileirão.

"Já estamos passando aos atletas que não podemos nos afobar. Ainda estamos no começo do campeonato e temos que entrar em campo com a cabeça boa, com alegria, apesar de ainda não termos somado uma vitória. Não adianta baixar a cabeça e o pessoal tá assimilando legal essa ideia. Em termo psicológico tá tudo bem", frisou.

A busca pelo equilíbrio psicológico será feita com um novo comandante na beira de campo. Como os resultados ruins culminaram na saída do Maurício Copertino, o time cearense conta agora com retorno do técnico Paulinho Kobayashi, que foi elogiado por Douglas Dias, ainda que a saída de Copertino tenha sido lamentada.

"(Kobayashi) É um cara que a gente já conhece, que já trabalhou com mais da metade do elenco e conhecemos o trabalho. É mais fácil de se adaptar. Triste pela saída do professor Maurício, não gostamos quando ocorrem muitas mudanças no comando do time, mas é coisa do futebol. Temos que entender. Agora vamos dar continuidade ao que o professor Maurício vinha fazendo para sairmos dessa situação", comentou.