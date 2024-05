Conmebol faz testes no gramado do Castelão em vistoria e avisará Fortaleza sobre decisão

Um representante técnico da Conmebol realizou uma vistoria na Arena Castelão na manhã desta quinta-feira, 9. Na ocasião, o profissional fez testes no gramado da praça esportiva com o intuito de analisar as condições do mesmo para uma possível liberação visando o jogo entre Fortaleza e Sportivo Trinidense.

Após ser barrado pela entidade continental, o gramado do Gigante da Boa Vista vem passando por um período de manutenção. Na visita, foram feitos testes de tração, altura da folhagem, temperatura, umidade, compactação e tamanho da raiz, checagem dos equipamentos utilizados na manutenção do campo, além das medidas e marcações dentro e fora das quatro linhas.