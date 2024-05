Número de jogos e chuvas: secretário justifica condição do gramado do Castelão antes de replantio

Durante sua fala, Rogério Pinheiro fez um paralelo em relação a outros estádios brasileiros usando o número de jogos da Arena Castelão como parâmetro. De acordo com ele, a Arena de Pernambuco foi quem mais se aproximou da quantidade de partidas nesta temporada. O secretário contou, ainda, que antes do duelo entre Fortaleza e Boca Juniors aconteceram muitos confrontos em um curto intervalo de tempo, o que acabou piorando a situação.

O “grande vilão” da qualidade do campo da Arena Castelão , segundo o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, é o alto volume de jogos que a praça esportiva recebe. Em entrevista ao Esportes O POVO nesta terça-feira, 7, Rogério Pinheiro comentou que, além do número de partidas, a chuva também prejudica a qualidade do campo e dificulta a realização de manutenções.

“Tivemos 25 ou 26 jogos se não me engano na Arena Castelão. O estádio mais próximo em jogos, se não me engano, foi a Arena de Pernambuco, com 18. Então temos um número elevado, são dois clubes mandando jogos aqui. No período que antecedeu a partida contra o Boca Juniors, tivemos um volume de jogos em um intervalo muito pequeno, e isso intensificou o desgaste”, disse.

Ademais, Rogério Pinheiro também citou a questão do sombreamento durante o dia como outro elemento prejudicial. O secretário reforçou que a grama utilizada no Castelão é a mesma que a de outros estádios do estado, como o Presidente Vargas, e disse que a atual empresa responsável pelas manutenções do campo do Gigante da Boa Vista atua em outros estádios do Brasil com condições semelhantes.

“Vale salientar que temos algumas condicionantes que nos prejudica um pouco com a condição do gramado. São agora 14 horas e 55 minutos, e o gramado está praticamente na sombra neste momento, e isso prejudica muito a questão da manutenção. Em outros estádios do nosso estado, a gente usa a mesma grama, a Bermuda Celebration.